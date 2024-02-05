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رئيس الوزراء اليمني الجديد أحمد عوض بن مبارك يتعهد بالعمل من أجل التصدي لتحديات المرحلة الراهنة بروح الشراكة الإقليمية والدولية
Lebanon 24
05-02-2024
|
14:39
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