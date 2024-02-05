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سامي الجميّل: في حكومات ما قبل العام 2016 لم يكن لـ"حزب الله" أكثرية ونحن لم نرفض الشراكة بل نرفض ان نكون في سلطة يسيطر عليها "حزب الله"

Lebanon 24
05-02-2024 | 14:54
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