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البنتاغون: ضرباتنا تركز على المجموعات التي تهاجم قواتنا في المنطقة ولا نستهدف الجيش العراقي

Lebanon 24
05-02-2024 | 14:57
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