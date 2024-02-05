Advertisement

أخبار عاجلة

سامي الجميّل: لدي كامل الثقة بالجيش اللبناني والدعم الدولي لهذا الجيش هو أقوى سلاح بوجه اسرائيل

Lebanon 24
05-02-2024 | 15:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 يستوجب أولاً وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والإنسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها
lebanon 24
06/02/2024 01:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقاتلات سلاح الجوّ أغارت على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في الأراضي اللبنانية
lebanon 24
06/02/2024 01:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: الحل يكون باِنتشار الجيش على كامل الحدود
lebanon 24
06/02/2024 01:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نجدد تأكيدنا التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي الرقم 1701 وسائر القرارات الدولية ونطالب بالضغط على اسرائيل لتطبيق القرار كاملاً والعودة الى الالتزام بكل القرارات الدولية منذ اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949
lebanon 24
06/02/2024 01:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:52 | 2024-02-05
18:47 | 2024-02-05
18:29 | 2024-02-05
18:27 | 2024-02-05
18:19 | 2024-02-05
18:14 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24