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سامي الجميّل: لدي كامل الثقة بالجيش اللبناني والدعم الدولي لهذا الجيش هو أقوى سلاح بوجه اسرائيل
Lebanon 24
05-02-2024
|
15:01
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