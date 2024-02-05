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شركة "إيتوتشو" اليابانية تنهي تعاونها مع شركة "إلبيت" الدفاعية الإسرائيلية بعد قرار محكمة العدل الدولية (رويترز)

Lebanon 24
05-02-2024 | 15:06
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