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المرصد السوري: انفجارات تدوي في الجولان نتيجة صواريخ انطلقت من الأراضي السورية (الحدث)

Lebanon 24
05-02-2024 | 15:52
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