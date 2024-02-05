سامي الجميّل: لن نقبل أن يفرض علينا رئيس للجمهورية من قبل "حزب الله" وهذا أمر لا يحتاج أي حوار واذا خرج "الحزب" من منطق فرض سليمان فرنجية سيكون للبنان رئيسا في 48 ساعة

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