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أخبار عاجلة
مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة: الهجمات المستمرة في البحر الأحمر تهدد بتوسع النزاع في المنطقة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
05-02-2024
|
16:09
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