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مندوب روسيا في مجلس الأمن: الطائرات الأميركية شنت 85 ضربة على سوريا والعراق وأوقعت الكثير من الضحايا المدنيين (الجزيرة)

Lebanon 24
05-02-2024 | 16:15
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