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مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: الفشل في تطبيق وقف النار في غزة يؤجج النزاعات ويجب التوقف عن النظر بعين المصالح الجيوسياسية

Lebanon 24
05-02-2024 | 16:54
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