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مسؤول عسكري أميركي يؤكد وقوع قتلى من قوات "حليفة" في هجوم قاعدة حقل العمر النفطي بسوريا

Lebanon 24
05-02-2024 | 23:23
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