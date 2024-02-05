Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن شركة "أمبري" للأمن البحري: تعرض سفينة شحن بريطانية لأضرار جراء هجوم بمسيرة غربي محافظة الحديدة اليمنية(الميادين)

Lebanon 24
05-02-2024 | 23:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري: سفينة حاويات ترفع علم مالطا أبلغت عن وقوع 3 انفجارات قربها على بعد 15 ميلا جنوب غربي ميناء المخا اليمني
lebanon 24
06/02/2024 09:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الشركة المشغلة لسفينة "نسر جبل طارق: السفينة تعرضت لأضرار محدودة أصابت حمولتها لكنها مستقرة وتبحر خارج المنطقة وطاقمها بخير
lebanon 24
06/02/2024 09:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"أمبري" البريطانية لأمن الملاحة: تقارير عن نشاط مريب لسفينتين تجاريتين غرب المخا اليمنية
lebanon 24
06/02/2024 09:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: هجوم بمسيرة على سفينة على بعد حوالي 200 ميل بحري جنوب غربي الهند
lebanon 24
06/02/2024 09:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:30 | 2024-02-06
02:12 | 2024-02-06
01:58 | 2024-02-06
01:39 | 2024-02-06
01:35 | 2024-02-06
01:28 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24