Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": قطع طريق البالما بالاطارات المشتعلة

Lebanon 24
05-02-2024 | 23:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في حال نجحت "اللجنة الخماسية"...هل يلاقيها اللبنانيون إلى منتصف الطريق؟
lebanon 24
06/02/2024 09:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي معادي استهدف منذ قليل بلدة ميس الجبل عند طريق كركزان - باب الشقاع
lebanon 24
06/02/2024 09:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قطع الطريق عند مدخل مرفأ طرابلس من قبل العمال احتجاجاً على بعض القرارات المتخذة من قبل ادارة المرفأ
lebanon 24
06/02/2024 09:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة جوية استهدفت منطقة سدانة وتسببت بقطع الطريق بين كفرشوبا وشبعا
lebanon 24
06/02/2024 09:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:30 | 2024-02-06
02:12 | 2024-02-06
01:58 | 2024-02-06
01:39 | 2024-02-06
01:35 | 2024-02-06
01:28 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24