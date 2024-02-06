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هآرتس: الجيش يحقق في قتل قواته 12 إسرائيليا كانوا محتجزين داخل منزل تم قصفه في كيبوتس بئيري خلال هجوم 7 تشرين الأول(العربي)

Lebanon 24
06-02-2024 | 00:37
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