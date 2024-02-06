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أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية: رؤساء مستوطنات غلاف غزة يحتجون على المعاملة التي يتلقاها سكان الغلاف والخطة المقترحة لعودتهم(الجزيرة)
Lebanon 24
06-02-2024
|
01:35
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