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القناة 12 الإسرائيلية: رؤساء مستوطنات غلاف غزة يحتجون على المعاملة التي يتلقاها سكان الغلاف والخطة المقترحة لعودتهم(الجزيرة)

Lebanon 24
06-02-2024 | 01:35
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