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زعيم المعارضة الإسرائيلية: اشترطت لدخول حكومة نتنياهو خروج وزيري الأمن القومي والمالية(الجزيرة)

Lebanon 24
06-02-2024 | 02:30
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