مديرة شؤون الأونروا بعد لقاء الرئيس ميقاتي: اللقاء مع دولة الرئيس كان يتمحور حول تمويل الوكالة في لبنان وخصوصية الواقع اللبناني والجهود التي سنقوم بها في الفترة القادمة

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