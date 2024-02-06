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انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب قبل مفرق ذوق مصبح والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
06-02-2024
|
05:23
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