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قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي عنيف استهدف حي الرمال غربي مدينة غزة (العربية)

Lebanon 24
06-02-2024 | 05:45
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