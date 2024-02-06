Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي بعد لقائه بري في عين التينة: التشاور في هذه المرحلة ضروري لا بل اكثر من ضروري

Lebanon 24
06-02-2024 | 05:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لا بد من اللجوء الى اعتماد قاعدة استثنائية في تأمين تمويل الدولة من خلال سلف خزينة من اجل استمرار المرفق العام وتأمين الخدمات العامة الاساسية للمواطنين في غياب الاعتمادات اللازمة والضرورية وفي ظلّ ظروف استثنائية منها تقلبات سعر الصرف
lebanon 24
06/02/2024 13:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: وصلتني المعطيات الأخيرة من منظمة الهجرة التابعة للامم المتحدة وتقوم المديرية العامة بترتيبها والقيام بكل الاجراءات الضرورية للتخفيف من هذه المعاناة.
lebanon 24
06/02/2024 13:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: عوضاً من لعن الظلام المطلوب اضاءة شمعة وهذا ما نحاول أن نفعل ولا نزال عند رأينا أن انتخاب الرئيس أمر ضروري وعاجل لاستقامة عمل المؤسسات الدستورية وانتظامه بالكامل
lebanon 24
06/02/2024 13:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
غالانت خلال لقائه بلينكن: من الضروري زيادة الضغط على إيران لمنع تصعيد إقليمي (الجزيرة)
lebanon 24
06/02/2024 13:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:18 | 2024-02-06
06:05 | 2024-02-06
05:58 | 2024-02-06
05:45 | 2024-02-06
05:25 | 2024-02-06
05:23 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24