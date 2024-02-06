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ميقاتي: ندعو الدول المانحة الى اعادة النظر في موضوع وقف تمويل الاونروا لان التمويل يشكل حاجة ملحة وضرورية لقضية لم يخترها الفلسطينيون بل فرضت عليهم فرضا

Lebanon 24
06-02-2024 | 06:41
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