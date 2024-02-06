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ميقاتي: للنظر في وضع الاونروا في لبنان بطريقة استثنائية لان هناك خصوصية لبنانية ينبغي أخدها بعين الاعتبار

Lebanon 24
06-02-2024 | 06:42
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