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الخارجية الروسية تستدعي سفيرة إسرائيل بسبب "تصريحات غير مقبولة" (الحدث)

Lebanon 24
06-02-2024 | 07:05
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