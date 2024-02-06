18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
12
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: بلاغ عن إصابة شاب على حاجز بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية
Lebanon 24
06-02-2024
|
07:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات في رفيديا بنابلس في الضفة الغربية
Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات في رفيديا بنابلس في الضفة الغربية
06/02/2024 16:54:11
06/02/2024 16:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة عزون قرب قلقيلية بالضفة الغربية (الجزيرة)
Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة عزون قرب قلقيلية بالضفة الغربية (الجزيرة)
06/02/2024 16:54:11
06/02/2024 16:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد فتى يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية
Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد فتى يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية
06/02/2024 16:54:11
06/02/2024 16:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان برصاص العدو الاسرائيلي على حاجزي عناب وجبارة العسكريين في مدخل طولكرم شمالي الضفة (الجزيرة)
Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان برصاص العدو الاسرائيلي على حاجزي عناب وجبارة العسكريين في مدخل طولكرم شمالي الضفة (الجزيرة)
06/02/2024 16:54:11
06/02/2024 16:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"عملة" واحدة قد تنقذ لبنان.. ليست الدولار!
Lebanon 24
"عملة" واحدة قد تنقذ لبنان.. ليست الدولار!
14:00 | 2024-02-05
05/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل: قبل زواجها علاقة حب جمعت نجوى كرم بفنان لبناني شهير!
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل: قبل زواجها علاقة حب جمعت نجوى كرم بفنان لبناني شهير!
01:40 | 2024-02-06
06/02/2024 01:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثلوج جنوب لبنان" تخيفهم.. حقائق مثيرة عن عمل جنود إسرائيليين!
Lebanon 24
"ثلوج جنوب لبنان" تخيفهم.. حقائق مثيرة عن عمل جنود إسرائيليين!
13:00 | 2024-02-05
05/02/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل بارزة عن "مقاتلي حزب الله".. هكذا استطاعوا "القنص بالصواريخ"!
Lebanon 24
تفاصيل بارزة عن "مقاتلي حزب الله".. هكذا استطاعوا "القنص بالصواريخ"!
11:37 | 2024-02-05
05/02/2024 11:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيخرج "حزب الله" من الحدود؟ إليكم ما أعلنه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
كيف سيخرج "حزب الله" من الحدود؟ إليكم ما أعلنه تقرير إسرائيليّ
10:00 | 2024-02-05
05/02/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:44 | 2024-02-06
"لبنان 24": قصف مدفعي على أطراف راشيا
09:27 | 2024-02-06
كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة
09:16 | 2024-02-06
الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: يتواصل إطلاق قذائف الهاون على مواقع الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان
09:14 | 2024-02-06
وصول وزير خارجية فرنسا إلى السراي الحكومي حيث بدأ اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
09:13 | 2024-02-06
إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى تحسبا لاختراق مسيرة شمالي إسرائيل (العربية)
09:10 | 2024-02-06
"لبنان 24": الغارة على بلدة حولا استهدفت منزلا غير مأهول
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
06/02/2024 16:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
06/02/2024 16:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
06/02/2024 16:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24