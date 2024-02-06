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رئيس وفد البرلمانيين الفرنسيين الذي زار معبر رفح: هجمات إسرائيل لا تستهدف القضاء على حماس وحدها وإنما كل سكان غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
06-02-2024 | 07:54
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