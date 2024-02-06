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كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
06-02-2024 | 09:27
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كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
06/02/2024 19:57:03 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذائف الياسين 105 غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
06/02/2024 19:57:03 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
06/02/2024 19:57:03 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في خان يونس (الجزيرة)
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06/02/2024 19:57:03 Lebanon 24 Lebanon 24
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