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وزير الخارجية الإسباني: السابع من تشرين الأول جعلنا ندرك أهمية الحل العادل والدائم لقضية الشعب الفلسطيني (الجزيرة)
Lebanon 24
06-02-2024
|
10:25
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