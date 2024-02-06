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المخابرات الإسرائيلية خلصت إلى أن ما لا يقل عن 32 من الرهائن الـ136 الذين يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في غزة لقوا حتفهم (نيويورك تايمز)

Lebanon 24
06-02-2024 | 10:25
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