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بلينكن: شهدنا هجمات في العراق وسوريا ولبنان والبحر الأحمر بواسطة مجموعات مسلحة مدعومة من إيران

Lebanon 24
06-02-2024 | 12:36
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