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بلينكن: تلقينا ردّ "حماس" على الإطار المطروح للاتفاق وبصدد دراسته وقد سُلّم إلى الجانب الإسرائيلي

Lebanon 24
06-02-2024 | 12:49
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