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"واشنطن بوست" عن تقييم أولي للجيش: لم يكن هناك نظام دفاع جوي قادر على إسقاط المسيّرة التي قتلت 3 جنود أميركيين

Lebanon 24
06-02-2024 | 14:24
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