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شركة "بوينغ" تقرّ بفقدان بعض القطع المسؤولة عن إغلاق الأبواب في حادث طائرة "ألاسكا 737 ماكس9" (العربية)

Lebanon 24
06-02-2024 | 15:09
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