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مصر تُعلن مواصلة جهودها للتوصل في أقرب وقت لاتفاق التهدئة في غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
06-02-2024 | 16:03
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