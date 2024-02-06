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كيربي: فترة التوقّف الطويلة ستساهم في الإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات وخفض مستوى العنف بشكل عام

Lebanon 24
06-02-2024 | 17:28
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