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البنتاغون: 146 جندياً جُرحوا في هجمات الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق 14 منهم في حالة حرجة

Lebanon 24
06-02-2024 | 18:26
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