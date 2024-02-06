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وزير الخارجية العراقي يؤكد لبلينكن ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات حول مستقبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق

Lebanon 24
06-02-2024 | 18:32
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