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"إن.بي.سي" عن مسؤول أميركي: 3 من الصواريخ الحوثية استهدفت سفينة الشحن "ستار ناسيا" في خليج عدن

Lebanon 24
06-02-2024 | 18:36
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