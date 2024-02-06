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استشهاد أم وابنتها وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزهور شمالي رفح جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
06-02-2024 | 23:15
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