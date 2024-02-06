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مسؤول تنفيذي في "أوبك": نتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون ب/ي في 2024 (الشرق)

Lebanon 24
06-02-2024 | 23:40
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