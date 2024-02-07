الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية ناقش هاتفيا مع نظيره القطري المبادرات المقترحة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وإرسال المساعدات الإنسانية (الجزيرة)

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