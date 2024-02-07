Advertisement

أخبار عاجلة

انقطاع التيار الكهربائي في كييف من جراء هجوم صاروخي روسي

Lebanon 24
07-02-2024 | 01:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام أوكراني: انقطاع التيار الكهربائي بعدة مناطق في كييف جراء الهجمات الروسية
lebanon 24
07/02/2024 10:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي في كييف بعد انفجارات
lebanon 24
07/02/2024 10:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إحباط هجوم لنظام كييف على شبه جزيرة القرم وإسقاط 20 صاروخًا موجهًا (سبوتنيك)
lebanon 24
07/02/2024 10:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
9 جرحى في هجوم صاروخي روسي على خاركيف
lebanon 24
07/02/2024 10:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:59 | 2024-02-07
02:54 | 2024-02-07
02:44 | 2024-02-07
02:33 | 2024-02-07
02:14 | 2024-02-07
02:12 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24