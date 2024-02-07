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رويترز: حماس تقترح إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العمليات العسكرية

Lebanon 24
07-02-2024 | 02:11
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