رويترز عن رئيس شركة توتال إنرجيز: ارتفاع تكاليف عبور البحر الأحمر لأسباب منها تكلفة التأمين والشركة لم يعد لها أي سفن تعبر مضيق باب المندب (الجزيرة)

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