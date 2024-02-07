19
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
12
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
جريحان في حادث سير في اللوبية نقلتهما فرق الاسعاف الى المستشفى
Lebanon 24
07-02-2024
|
03:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريحان نتيجة حادث صدم على طريق عام بلدة الدوير النبطية (التحكم المروري)
Lebanon 24
جريحان نتيجة حادث صدم على طريق عام بلدة الدوير النبطية (التحكم المروري)
07/02/2024 12:47:40
07/02/2024 12:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إحصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية: حادثان وجريحان
Lebanon 24
إحصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية: حادثان وجريحان
07/02/2024 12:47:40
07/02/2024 12:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جريحان نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الميناء طرابلس (التحكم المروري)
Lebanon 24
جريحان نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الميناء طرابلس (التحكم المروري)
07/02/2024 12:47:40
07/02/2024 12:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: جريحان في حادثَي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: جريحان في حادثَي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
07/02/2024 12:47:40
07/02/2024 12:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الصور الأولى للممثل فادي ابراهيم... شاهدوا كيف بدا من داخل المستشفى
Lebanon 24
الصور الأولى للممثل فادي ابراهيم... شاهدوا كيف بدا من داخل المستشفى
14:43 | 2024-02-06
06/02/2024 02:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت قوي في المناطق الساحلية.. ماذا كشفت المعلومات الأوليّة عنه؟
Lebanon 24
سماع صوت قوي في المناطق الساحلية.. ماذا كشفت المعلومات الأوليّة عنه؟
23:45 | 2024-02-06
06/02/2024 11:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مُدوية.. زوجة "الدكتور فود" تكشف خيانته لها مع لبنانية (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة مُدوية.. زوجة "الدكتور فود" تكشف خيانته لها مع لبنانية (فيديو)
03:17 | 2024-02-07
07/02/2024 03:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهز عاصمة دولة عربية.. ماذا في المعلومات الأولية؟
Lebanon 24
انفجار يهز عاصمة دولة عربية.. ماذا في المعلومات الأولية؟
08:37 | 2024-02-06
06/02/2024 08:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال في ورطة كبيرة.. علاقة غرامية مع رجل متزوّج أطاحت بها!
Lebanon 24
ملكة جمال في ورطة كبيرة.. علاقة غرامية مع رجل متزوّج أطاحت بها!
09:51 | 2024-02-06
06/02/2024 09:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:34 | 2024-02-07
إصابة شخصين برصاص قناص إسرائيلي في محيط مستشفى ناصر في خانيونس(الجزيرة)
05:34 | 2024-02-07
العربية: ألمانيا انضمت للعقوبات ضد المستوطنين المتطرفين بينما تعترض التشيك والمجر
05:15 | 2024-02-07
قوات الاحتلال تقتحم منطقة الحرايق جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية(الجزيرة)
05:14 | 2024-02-07
قصف مدفعي إسرائيلي كثيف وإطلاق قنابل دخانية في منطقة الحاووز غربي مدينة خانيونس(العربي)
05:04 | 2024-02-07
وزارة الصحة في غزة: 11 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة وعاجلة إلى مغادرة قطاع غزة لإنقاذ حياتهم(العربي)
04:57 | 2024-02-07
الكرملين: أهداف "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا لم تتغير (الشرق)
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
07/02/2024 12:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
07/02/2024 12:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
07/02/2024 12:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24