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نقل 13 شهيدا للمستشفى المعمداني إثر قصف إسرائيلي استهدفهم خلال انتظارهم تعبئة مياه بمدينة غزة(الجزيرة)

Lebanon 24
07-02-2024 | 05:51
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