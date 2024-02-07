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لقاءٌ بين ميقاتي والخير: ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد الإلتفاف الشعبي ترحيباً بعودة الرئيس سعد الحريري الذي يشكل حضوره غنى للبنان

Lebanon 24
07-02-2024 | 06:29
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