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رئيس وزراء بريطانيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب وملتزمون بحل الدولتين(العربية)

Lebanon 24
07-02-2024 | 07:10
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