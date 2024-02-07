Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول بإدارة بايدن: عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم هو قضية أخرى بحاجة إلى حل(الجزيرة)

Lebanon 24
07-02-2024 | 07:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحريين لـ"الجزيرة": إسرائيل ضاعفت عدد المعتقلين الفلسطينيين بعد السابع من تشرين الاول
lebanon 24
07/02/2024 15:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الموساد: عدد المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين سيتم إطلاق سراحهم لم يتقرر بعد (الشرق)
lebanon 24
07/02/2024 15:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: البعض بإدارة بايدن يعتقد أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون الخطوة الأولى للمفاوضات
lebanon 24
07/02/2024 15:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع الليلة مع رئيسي الموساد والشاباك ومسؤول ملف الأسرى للإطلاع على نتائج اجتماع باريس (الجزيرة)
lebanon 24
07/02/2024 15:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:51 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:53 | 2024-02-07
07:49 | 2024-02-07
07:46 | 2024-02-07
07:45 | 2024-02-07
07:30 | 2024-02-07
07:29 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24