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مسؤول بإدارة بايدن: عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم هو قضية أخرى بحاجة إلى حل(الجزيرة)
Lebanon 24
07-02-2024
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07:22
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