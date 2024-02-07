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بلينكن: جئت إلى إسرائيل بعد زيارة عدد من دول المنطقة وأعتقد أن هناك مستقبلا إيجابيا(الحرة)

Lebanon 24
07-02-2024 | 09:02
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