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الاتحاد الأوروبي أقر خطة قوة بحرية جوية في البحر الأحمر وخليج عدن (الحدث)

Lebanon 24
07-02-2024 | 11:12
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